Cagece lança edital com foco em novos negócios; veja como funciona

Além disso, o processo ocorrerá de forma virtual e as propostas devem ser encaminhadas para o endereço [email protected] até às 23h59 do dia 30 de setembro.

Pessoas jurídicas, sociedades empresárias, isoladamente ou reunidas em consórcio, que atenderem a todas as condições e exigências do edital podem participar do certame. Após o envio, as propostas serão analisadas pela comissão especial de avaliação de oportunidade de negócio.

Porém, a proposta que deve ser encaminhada é composta por 4 partes:

Demonstração de Regularidades Jurídicos, Fiscais e Trabalhistas (eliminatório) Demonstração da Capacidade Técnica e Solidez Econômico-Financeira (eliminatório) Projeto de Oportunidade de Negócio (classificatório) Anexos – Termos e declarações (eliminatório)

O resultado com a lista das propostas selecionadas será informado diretamente ao proponente e divulgado no site da Cagece, onde será mantida lista atualizada com a indicação dos projetos classificados.

Confira AQUI o edital completo.

