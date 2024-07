Pesquisadores realizam estudo para produção de H2V no Ceará; entenda

De acordo com o professor Michael Duarte, que lidera a pesquisa, o estudo utiliza a eletrólise, processo químico feito a partir do uso de eletricidade para produção de hidrogênio

De acordo com o professor Michael Duarte, que lidera a pesquisa, o estudo utiliza a eletrólise, processo químico feito a partir do uso de eletricidade para produção de hidrogênio.

O estudo é realizado por pesquisadores do Laboratório Inova Pecém (Labinpec), localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) do Campus do Pecém , a 51 km de Fortaleza.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), está viabilizando uma pesquisa que visa garantir segurança, eficiência e qualidade no processo de produção de Hidrogênio Verde (H2V) .

O projeto de pesquisa está previsto para finalizar em setembro e recebe fomento interno do IFCE, por meio de editais de iniciação científica.

Vale ressaltar que a energia solar utilizada para a produção de Hidrogênio Verde na pesquisa vem dos painéis instalados pela Secitece dentro do Campus IFCE/Pecém.

Eles fazem parte da Usina de Minigeração Solar Fotovoltaica de 400 kWp, considerada o maior equipamento público de geração fotovoltaica do estado, com 1800m² de área coberta por 895 painéis, cabos e inversores elétricos distribuídos sobre os blocos C, D e E do Campus.

Além disso, os recursos para a construção da usina foram de quase R$ 1,3 milhão, obtidos através de convênio firmado entre o Governo do Ceará/Secitece e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A Secitece também arca com o transporte e a alimentação dos estudantes do IFCE/Pecém.

