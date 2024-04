Latam amplia em 20% a frequência dos voos entre Fortaleza e São Paulo

LATAM Airlines Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A rota Fortaleza - São Paulo, pela Latam Linhas Aéreas, passa a contar com 63 voos semanais em abril. Antes eram 49. A ampliação da frequência em 20% tem potencial de ampliar a conectividade da capital cearense com mais 48 aeroportos brasileiros e 23 no exterior onde a companhia opera. De acordo com a companhia, serão 45 voos semanais conectando o Aeroporto Internacional Pinto Martins com o Aeroportos de Guarulhos e outros 18 voos semanais conectado com Congonhas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Seguimos crescendo fortalecidos e comprometidos em ajudar a democratizar a aviação no Brasil. O aumento da demanda e a sustentabilidade da nossa operação nos permitem esse aumento de voos para beneficiar quem ainda precisa programar neste ano a sua viagem a negócios ou a lazer”, aponta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.