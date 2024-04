Air France amplia voos em Fortaleza e operará cinco frequências semanais

A retomada do voo da Air France, entre Paris e Fortaleza, deveria ter sido retomada a partir de abril de 2021, quando começa a temporada de verão europeu, medida porém foi revista por conta da escalada de casos no Brasil Crédito: Grupo Air France KLM/Divulgação

A Air France anunciou que irá aumentar sua operação de voos internacionais no Aeroporto de Fortaleza para cinco frequências semanais. Atualmente, a companhia já possui três frequências Fortaleza-Paris por semana. (Veja abaixo os dias da semana em que a Air France mantém voos no Aeroporto de Fortaleza). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme o comunicado, a iniciativa visa atender a demanda dos passageiros durante o inverno europeu 2024/2025. A operação no Brasil será feita em parceria com a Gol e inicia a partir de outubro e segue até fevereiro do próximo ano.

A Air France destaca que esse movimento deve ampliar o número de assentos semanais disponíveis em 69%. A aeronave escalada para todos os voos em Fortaleza será o Boeing 777-200, com capacidade para 328 pessoas, em três classes de serviço: Business Class (28 assentos), Premium Economy (32) e Economy (268). Foto: FCO FONTENELE Aeroporto de Fortaleza receberá mais frequências de voos com destino a Paris

Veja as datas em que os novos voos Fortaleza-Paris serão ofertados De acordo com a Air France, os novos voos serão ofertados às quintas-feiras e aos sábados, e as três frequências atualmente em operação seguem disponíveis às terças, sextas-feiras e aos domingos. As passagens para os novos voos já podem ser adquiridas em airfrance.com.br ou por meio dos agentes de viagem. Chegando a Paris, os clientes que desembarcam provenientes de Fortaleza podem não só visitar a capital francesa, mas também fazer conexões para centenas de destinos na Europa, na África e na Ásia, incluindo a China. Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul, destaca o bom desempenho do mercado brasileiro como encorajador para expansão das operações em Fortaleza na próxima temporada de inverno na Europa. Leia mais Air France-KLM registra faturamento acima do nível pré-covid Sobre o assunto Air France-KLM registra faturamento acima do nível pré-covid "Na capital cearense, nosso grande destaque fica para as elevadas taxas de ocupação, o que nos faz olhar mais atentamente para a necessidade de ampliar a oferta na ligação mais rápida que oferecemos da América do Sul para a Europa", afirma o executivo.