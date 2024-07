Ceará é o 3º estado mais premiado em redes de atendimento ao empreendedor

Evento foi realizado nesta terça-feira, 2, no Sebrae-CE. Crédito: Divulgação/Sebrae-CE Eunilo Rocha

O Ceará é o terceiro estado mais premiado em redes de atendimento voltadas ao empreendedor local. Ao todo, 19 Salas do Empreendedor do Estado, que são equipamentos que fazem parte de uma rede parceira de relacionamento e atendimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) espalhadas por municípios, conquistaram o Selo Diamante de Referência no Atendimento, uma metodologia de avaliação para reconhecer a qualidade dos atendimentos e serviços prestados aos empreendedores. Promovida nesta terça-feira, 2, pelo Sebrae-CE, a certificação também fez com que o Ceará ficasse em primeiro lugar no Nordeste dos estados em referência no atendimento ao empreendedor.

O número atingido ainda destaca que o resultado obtido foi quase dez vezes superior ao desempenho no comparativo com 2023, quando apenas as Salas do Empreendedor de Madalena e Redenção. Veja ao fim desta matéria todos os municípios premiados em 2024. O destaque do Ceará pode ser explicado pelo esforço e desempenho dos gestores cearenses em seus respectivos municípios, analisa Alcyr Porto, diretor técnico do Sebrae-CE. “A quantidade de selo de diamante no Ceará também demonstra a capacidade do nosso agente de desenvolvimento que está dentro das salas atendendo o empreendedor no dia a dia com programas inovadores, ambiente digital. Então tudo isso está mudando a realidade inovadora dentro dos municípios”.