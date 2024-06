Docas do Ceará vai investir mais de R$ 100 milhões em projetos no Porto de Fortaleza

Porto do Mucuripe, em Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE

A Companhia Docas do Ceará (CDC), responsável pelas gestão federal do Porto do de Fortaleza, vai investir mais de R$ 100 milhões em novos projetos. De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, uma das pautas do almoço, realizado pela companhia para apresentar seus resultados ao setor do agronegócio cearense, foi a modernização do local, com objetivo de informatizar e colocar segurança. Outro ponto destacado foi aumento de recebimento de cargas por contêiner do Porto. "A previsão deles é que aumente pelo menos 30% neste ano."