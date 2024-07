Fortaleza está com 1,2 mil vagas de emprego abertas; veja

As oportunidades são apresentadas pelo Sine Municipal. As principais são para teleoperador, auxiliar de linha de produção e auxiliar de logística

O município de Fortaleza está com 1.200 vagas de emprego disponíveis, com destaque para: Teleoperador (213), auxiliar de linha de produção (77) e auxiliar de logística (40). As oportunidades também incluem Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, mulheres vítimas de violência doméstica têm atendimento prioritário na busca por emprego. A prioridade é baseada na Lei 14.542/23 sancionada pelo Governo Federal, que estabelece a reserva de 10% das vagas para as vítimas.

As informações são do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Fortaleza. O órgão alerta que todas as oportunidades estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.