Governo federal antecipou R$ 2,7 bi de pagamento de INSS para o RS para fim de maio

"O valor que seria no início de junho foi antecipado para o final de maio, o que acabou impactando no realizado", citou Athayde

O INSS já começou a apagar de forma antecipada aposentadorias, pensões e demais benefícios para as pessoas que moram nas cidades atingidas pelas chuvas no Estado.

O governo federal antecipou para o fim de maio R$ 2,7 bilhões em pagamento de benefícios do INSS destinados ao Rio Grande do Sul, impactando o total da despesa realizada para o mês. A informação foi confirmada pelo subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal, David Rebelo Athayde, em coletiva nesta quarta-feira.

Outro ponto que ampliou a rubrica para a Previdência, segundo o Tesouro Nacional, foi a antecipação geral dos pagamentos do 13º do INSS para os meses de abril, maio e junho. Em 2023, o calendário foi iniciado a partir de maio. Athayde explica que normalmente o segundo mês da antecipação acumula os maiores volumes de benefícios.

"No acumulado de janeiro a maio seriam R$ 35,8 bilhões com despesas a mais do INSS, com antecipação do 13º. E dos 13,1% de aumento da despesas previdenciária até maio, pelo menos 10 p.p têm a ver com a antecipação desses R$ 35,8 bilhões", disse o subsecretário.

Crédito extraordinário