Para IBGE, mercado de trabalho no Brasil mostra melhora que vem consolidada

A taxa de desemprego no País mostra uma melhora consolidada, com geração contínua de vagas, e a população ocupada renovando recordes a cada trimestre, avaliou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"É uma melhora que vem consolidada", disse Beringuy. "São melhoras verificadas a cada trimestre. Se essas expansões são contínuas, elas vêm trimestre após trimestre registrando recordes. Você tem um processo cumulativo desses ganhos."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa de desemprego passou de 7,8% no trimestre móvel encerrado em fevereiro para 7,1% no trimestre encerrado em maio. O resultado tinha sido de 7,5% no trimestre móvel terminado em abril (série considerada não comparável pelo IBGE, por haver repetição de dois terços da amostra).