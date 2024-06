Ceará tem 7º melhor saldo de empregos formais do País em maio, aponta Caged

Com 52.255 admissões e 45.299 demissões, o número de novos postos de trabalho gerados no Estado foi de 6.956. Resultado é também o 2º maior do Nordeste

O Ceará registrou, em maio deste ano, o sétimo melhor saldo de empregos formais (com carteira assinada) do País, com 6.956 novos postos de trabalho criados.

É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado, que é também o segundo melhor do Nordeste (atrás apenas da Bahia, que teve saldo de 8.785), decorre de um total de 52.255 admissões e 45.299 demissões registradas no mês passado.

Quando é feito o recorte setorial, os serviços lideraram a geração de novos empregos com carteira assinada em maio no Ceará, com saldo de 3.567 postos, resultantes de 24.530 contratações e 20.963 demissões. Na sequência, aparece a indústria, com saldo de 1.758 novos empregos com carteira assinada, sendo 9.888 admissões e 8.130 desligamentos.