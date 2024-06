Feirão de trabalho oferta 629 vagas para a área de supermercados no Ceará; veja

As oportunidades estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, 26 de junho, no Feirão Mais Trabalho Ceará - Supermercados

Os cearenses que estão em busca de emprego podem concorrer a uma das 629 vagas que estarão disponíveis no Feirão Mais Trabalho Ceará – Supermercados a partir desta quarta-feira, 26 de junho, nas unidades de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) do Estado.

Dentre os cargos oferecidos, destacam-se os para açougueiro, aprendiz, assistente de compras, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, balconista de frios, repositor de horti, operador de caixa, repositor de salão, serviços gerais, vigia e prevenção de perdas, entre outros.

A ação faz parte do Eixo 3 do programa Ceará Sem Fome e será realizada por meio de uma parceria do programa com a Secretaria do Trabalho (SET), o IDT e a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).