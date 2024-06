Veja concursos com salários até R$ 16 mil, com inscrições abertas no Ceará e Brasil

O POVO lista 13 concursos ou processos seletivos com inscrições abertas e que tenham âmbito nacional ou para vagas no Ceará; saiba detalhes

Estão abertas as inscrições de 13 editais de concurso público com previsão de vagas no Ceará ou de amplitude Brasil.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca responsável pelo concurso que contará com duas vagas imediatas para técnico judiciário - área administrativa, as demais oportunidades serão para formação do cadastro reserva.

As inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região do Ceará (TRT CE) vão até o dia 12 de julho.

As inscrições seguem até o dia 18 de julho, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) .

Polícia Penal do Ceará (800 vagas)

A Polícia Penal no Ceará está com 800 vagas abertas para candidatos com ensino médio completo. A seleção está sendo organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Além disso, as inscrições foram prorrogadas até hoje, dia 24 de junho. As oportunidades são distribuídas da seguinte forma: 600 imediatas e 200 para cadastro reserva.

O salário será de R$ 3.074,89, mas pode chegar a R$ 6.149,78, dependendo da gratificação. É necessário pagar uma taxa para se inscrever, de R$ 185. Saiba mais detalhes aqui.

Prefeitura de Ipueiras (240 vagas)

O concurso da Prefeitura de Ipueiras, município que fica a 312,9 km de Fortaleza, está com três editais abertos, com 240 vagas para preenchimento imediato, além de oportunidades para cadastro reserva, para nível médio e superior.

As remunerações para os candidatos variam dependendo da escolaridade e do cargo.

Nível médio (agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias): R$ 2.824

Nível médio (agente de trânsito): R$ 1.412

Nível superior (diversos cargos): varia de R$ 1.615,99 até R$ 7.150,64

As inscrições podem ser realizadas até hoje, dia 24 de junho, sendo que o valor da taxa varia de R$ 110 a R$ 140.

Confira mais informações nos editais:

Câmara de Vereadores de Crato (51 vagas)

A Câmara de Vereadores de Crato, distante 538,53 km de Fortaleza, está com inscrições abertas de concurso para preenchimento de 17 vagas imediatas e 34 para cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de julho, no site da banca organizadora, Instituto Consulpam. As provas serão aplicadas nos dias 18 e 25 de agosto.

As oportunidades são para funções de níveis fundamental e médio, com salários iniciais que variam de R$ 2.200,00 a R$ 3.950.

Confira aqui o edital

Instituto Militar de Engenharia (IME) Exército (137 vagas)

Com três editais publicados, o concurso do Instituto Militar de Engenharia (IME) Exército, possui 137 vagas para candidatos de nível médio e de nível superior.

As inscrições no concurso devem ser realizadas até o dia 10 de julho no site do Instituto Militar de Engenharia. O valor é de R$ 140 para nível médio e R$ 150 para nível superior.

O primeiro edital destina-se a preencher 60 vagas junto ao Curso de Formação e Graduação.

Ao ingressar no IME, o candidato adquire a condição de militar e de aluno do Curso de Formação de Oficiais da Reserva do IME (CFOR/IME).

No término do curso o aluno será incluído no Quadro de Engenheiros Militares (QEM)

O segundo edital visa o preenchimento de 38 vagas para Curso de Formação e Graduação da Reserva (CFG/Reserva), e se destina àqueles que desejam a inserção como Oficiais da Reserva de Segunda Classe do QEM.

Para disputar uma dessas vagas, é preciso ter:

No mínimo 16 anos e no máximo 22 anos, completos até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Ensino médio completo ou equivalente.



Altura mínima de 1,60m para o sexo masculino ou, 1,55m para o sexo feminino.

Como alunos, os candidatos possuem direito à alimentação, assistência médica, dentária, psicológica, alojamento, e remuneração inicial de R$ 1.334.

O terceiro edital tem o objetivo de preencher 39 vagas para o Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares - C Frm QEM.

É destinado a pessoas com diploma e concludentes de graduação em Engenharia que desejam seguir a carreira militar.

O aluno obterá a condição de militar e de aluno do Curso Básico de Formação Militar do QEM, com salário inicial de R$ 8.245.

Para concorrer ao cargo, o candidato precisa:

Ter idade máxima de 26 anos, completos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.



Graduação em Engenharia nas áreas determinadas no edital.



Altura mínima de 1,60m para o sexo masculino ou, 1,55m para o sexo feminino.

Confira os editais:

Marinha do Brasil (11 vagas)

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) está com 11 vagas em concurso público para praças da Armada do Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA/2024), para operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha.

As inscrições vão até as 23h59min de 31 de julho de 2024, horário oficial de Brasília/DF. A taxa é de R$ 75. A isenção pode ser requerida até 12 de julho.

As vagas para o sexo Masculino são divididas em:

Eletroeletrônica - Sistemas de Controle e Eletricidade (3)

Mecânica - Sistemas de Máquina e Propulsão e Motores (3)

As vagas para o sexo Feminino são:

Eletroeletrônica - Sistemas de Controle e Eletricidade (2)

Mecânica - Sistemas de Máquina e Propulsão e Motores (3)

A remuneração mensal bruta é no valor de R$ 1.414,82 durante o período de matrícula dos cursos, além de receberem alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

É preciso que o candidato seja brasileiro nato ou naturalizado; tenha entre 18 e 25 anos; tenha concluído ou esteja em fase de conclusão do curso técnico de nível médio da área desejada; possua altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m; esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares etc.

Codevasf (61 vagas)

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) está com inscrições abertas para concurso público voltado a 61 vagas e formação de cadastro reserva, de nível superior.

A inscrição é pelo site do Cebraspe, até as 18h do dia 9 de julho de 2024, com taxa de R$ 90. A isenção pode ser solicitada no período de inscrição.

A carga horária varia de 25 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 9.065,95.

As vagas são para o cargo de Analista em Desenvolvimento Regional, nas áreas de:

Administração (17)

Contabilidade (3)

Economia (1)

Engenharia Civil (18)

Engenharia Mecânica (1)

Engenharia de Pesca e Aquicultura (2)

Estatística (1)

Geologia (1)

Publicidade e Propaganda (1)

Tecnologia da Informação (8)

Analista em Comunicação - Jornalismo (8)

Os candidatos aprovados serão distribuídos nas seguintes cidades:

Belém (PA)

Brasília (DF)

Montes Claros (MG)

Bom Jesus da Lapa e Juazeiro (BA)

Petrolina (PE)

Maceió (AL)

Teresina (PI)

São Luís (MA)

Goiânia (GO)

Palmas (TO)

Macapá (AP)

Aracaju (SE)

Prefeitura e Câmara de Várzea Alegre (128 vagas)

A Prefeitura e a Câmara de Várzea Alegre, a 446,48 km de Fortaleza, reabriram inscrições para preenchimento de 128 vagas e cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A inscrição vai até o dia 27 de junho e os valores vão de R$ 80 a R$ 130. Prazo para solicitar isenção já encerrou.

As cargas horárias variam de 20 a 40 horas semanais ou 100 horas mensais e os salários vão de R$ 1.412,00 a R$ 5.243,06.

Os cargos previstos na Prefeitura são:

Assistente Social (2)

Professor de Educação Básica - Matemática (7)

Professor Educação Básica/Sala de Recursos Multifuncional (2)

Profissional de Apoio Escolar (51)

Professor Educação Infantil/Creche (3)

Professor de Educação básica - 1º ao 5º ano (4)

Psicólogo (2)

Professor de Educação Básica - Inglês (3)

Professor de Educação básica - Português (6)

Professor Educação Básica - História (4)

Assistente de Sala de Educação Infantil/Creche (10)

Engenheiro civil (1)

Fiscal de Obras (1)

Farmacêutico (1)

Médico Perito (1)

Técnico de Enfermagem de Ambulância (4)

Técnico de Enfermagem de Ambulância (3)

Odontólogo (3)

Técnico em Agronegócio (1)

Assistente Social (2)



Os cargos previstos na Câmara são:

Auxiliar Administrativo (1)

Auxiliar de Serviços gerais (2)

Vigia (1)

Copeiro (1)

Motorista (1)

Zelador (1)

Guarda Noturno (1)

Intérprete de Libras e Sinais (1)

Técnico de Sistema e Audiovisual (1)

Agente de Segurança Legislativo (5)

Câmara Municipal de Fortim (11 vagas)

A Câmara Municipal de Fortim, a 131,69 km da Capital, está com inscrições abertas para concurso público que visa preencher 11 vagas, além de cadastro de reserva, para níveis fundamental e médio.

As inscrições vão até o dia 22 de julho e os salários vão de R$ 1.412 a R$ 1.500 para carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos podem se inscrever pelo site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece), com taxas de R$ 50 a R$ 80. O requerimento de isenção vai até o dia 5 de julho de 2024.

As oportunidades são para:

Agente Administrativo (3)

Motorista AB (1)

Recepcionista (2)

Auxiliar de Serviços Gerais (2)

Copeiro (1)

Vigia (2)

Prefeitura de Jaguaruana (346 vagas)

A Prefeitura de Jaguaruana, a 185,99 km de Fortaleza, está com inscrições abertas até 21 de julho para concurso público, o site do instituto Consulpam, com o objetivo de contratar 346 profissionais.

A carga horária vai de 20 a 40 horas semanais e o salário de R$ 1.412 a R$ 6.300.

A taxa para realizar a prova vai de R$ 65 a R$ 150.

Prefeitura de Pereiro (23 vagas)

A Prefeitura de Pereiro, distante 335,72 km da Capital, está com processo seletivo para 23 agentes comunitários de saúde. São 40 horas semanais e salário base mensal de R$ 2.640.

As inscrições vão até 19 de julho, no site da Facet Concursos. O valor da taxa é de R$ 93.

As oportunidades são para as localidades de:

Vila Nova 1 (1)

Vila Nova 2 (1)

St. dos Lopes (1)

St. Açude Novo (1)

St. Chabocão I (1)

St. Campos (1)

St. Grossos (1)

St. Barro Vermelho (1)

St. Baixa Grande (1)

St. Baião (1)

St. Canto de Lages (1)

Av. Manoel Raimundo Cavalcante (1)

Av. João Terceiro de Sousa (1)

St. Cumbre (1)

St. Cidade (1)

St. Baixio do Quincó (1)

Lagoa Nova 2 (1)

Rua Manoel Vicente de Morais (1)

Rua Dr. Antonio Augusto (1)

Rua Promotor José Bezerra Falcão (1)

Avenida João Holanda Cavalcante (1)

Rua José Braga Falcão (1)

St. Caetano Alto (1)

