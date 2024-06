Ceará tem mais de 2,2 mil vagas de emprego abertas; confira

Os cearenses que estão em busca de um emprego podem concorrer a uma das 2.274 vagas que estão disponíveis nesta segunda-feira, 24, nas unidades de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) do Estado. Desse total, 266 são destinadas às pessoas com deficiência (PCDs).

Para Fortaleza, são ofertadas 1.054 oportunidades, com destaque para teleoperador (287), operador de caixa (46) e vendedor de consórcio (40).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine