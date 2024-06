Inscrições para cursos de tecnologia conduzidos pela Uece podem ser realizadas até esta quinta-feira, 27

Ao todo serão 2.200 vagas. Os participantes que completarem a formação com sucesso receberão uma bolsa de R$ 200 mensais durante os três meses de imersão em empresas parceiras.

As inscrições, para os cursos conduzidos pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pelo Instituto Atlântico do programa Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem, foram prorrogadas e continuarão abertas até o dia 27 de junho. Já a divulgação da classificação preliminar dos candidatos está prevista para o dia 28 de junho.

O aumento do período de inscrição é para o preenchimento das vagas remanescentes na trilha de Ciência de Dados e para o cadastro reserva nas trilhas de Full Stack e de Ciência de Dados. Os interessados podem se inscrever neste link.

Documentos necessários: CPF, RG, comprovante de residência e escolaridade.