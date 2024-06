Último dia para se inscrecer no concurso da Polícia Penal com 600 vagas; veja

As inscrições para o concurso da Polícia Penal do Ceará terminam nesta segunda-feira, hoje, 24 de junho. Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas imediatas, além das 200 oportunidades para cadastro reserva.



Assim, os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O valor da taxa é R$ 185.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo, idade máxima de 34 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH categoria B e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares para candidatos do sexo masculino.