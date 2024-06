Fortaleza aparece entre os 10 destinos mais procurados do País em todos os Estados

De acordo com levantamento, capital cearense lidera no Amazonas e fica em 2º lugar no Rio de Janeiro, por exemplo, nas buscas por passagens aéreas

Já Rio de Janeiro e Recife lideram em dois estados cada. Fortaleza é o destino mais procurado no Amazonas. Por sua vez, Belém é o destino mais procurado no Amapá. A capital cearense também aparece como segundo destino mais procurado nos estados do Rio de Janeiro, Pará, Acre e Roraima, e como terceiro opção nos estados de Pernambuco, Maranhão, Amapá e Rondônia.

A capital cearense é também um dos únicos destinos a liderar essa procura, quando analisadas as buscas por estado. São Paulo aparece em primeiro lugar na procura por passagens aéreas no 1º semestre em 21 estados, incluindo o Ceará.

A busca por passagens aéreas para o 1º semestre coloca Fortaleza entre os dez destinos mais procurados do País em todos os estados e no Distrito Federal, conforme aponta pesquisa da Decolar.

Apesar do bom resultado em termos de busca por passagens aéreas, o Aeroporto de Fortaleza apresentou queda de 10,1% no número de desembarques de passageiros domésticos, entre os meses de janeiro e abril deste ano, na comparação com período equivalente de 2023, passando de 896,1 mil para 805,2 mil pessoas chegando ao destino por via aérea.

A região Norte é a que tem o maior número de estados entre os que Fortaleza aparece melhor ranqueada na plataforma de busca, seis entre os nove que mais procuram passagens para a capital cearense. Por sua vez, as regiões Nordeste e Centro-Oeste têm o maior número de estados com menos busca pelo destino Fortaleza, também com seis entre os nove de pior desempenho.

Para o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, a diferença entre o número de buscas por passagens aéreas com destino à capital cearense e o número de desembarques efetivamente consolidadas é decorrente dos altos preços registrados nesse modal, mas que a cidade tem recuperado a sua atividade turística no pós-pandemia com incremento do modal terrestre.

“A movimentação aeroportuária tem sido menor, de fato, mas o turismo rodoviário cresceu 30% no 1º semestre, principalmente com origem no Nordeste. Claro que não queríamos ter perdido voos, mas a questão do preço das passagens pesa muito. Não dá para comparar o custo para um turista de Natal, por exemplo, que paga até R$ 3 mil de passagem aérea, mas R$ 180 se escolher vir de ônibus, sendo que da rodoviária de lá tem partidas para cá de meia em meia hora”, argumenta.

Promoção turística

Na outra ponta, o secretário Alexandre Pereira citou a importância do investimento em promoção turística feito pela Prefeitura de Fortaleza entre 2023 e 2024, tanto para explicar a força do destino entre os turistas da região Norte quanto também no segmento de alto luxo.

“Investimos R$ 10 milhões no ano passado e R$ 7 milhões neste ano divulgando as transformações pelas quais a cidade passou, tais como a nova Beira-Mar. O Norte, historicamente, já tinha força com Manaus e Belém e temos ampliado a divulgação naquela região”, exemplifica.

“Nós também aparecemos entre os três destinos nacionais mais buscados por turistas de alto luxo, atrás apenas de Fernando de Noronha e Gramado. Esse é um indicador importante, pois esse é um turista mais exigente e mostra que estamos qualificados para atendê-los, sendo um motivo de comemoração para a cidade”, exaltou.



