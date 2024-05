Aeroporto de Fortaleza é incluído em programa de stopover do Brasil

Viajantes que fizerem voos com escala em Fortaleza pela companhia aérea Latam podem, a partir de agora, fazer uma “parada gratuita” para aproveitar a Capital e outros municípios do Ceará através do programa nacional de stopover da empresa, que incluiu o Fortaleza Airport entre os aeroportos contemplados.

A expectativa é de que a medida, que permite aos passageiros saírem do aeroporto e aproveitarem os principais atrativos das cidades sem custos adicionais, impulsione ainda mais o fluxo turístico no Estado.

É o que aponta a titular da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE), Yrwana Albuquerque: “Essa estratégia é uma forma de incentivar o turismo, fazendo com que o visitante desfrute do nosso Estado antes de seguir para o seu destino final. Portanto, é mais uma ação que se junta as nossas estratégias de governo para seguir ampliando o fluxo turístico do estado, se traduzindo em mais receita e empregos sendo gerados. Vale ressaltar a parceria do Governo do Estado com a Latam, o que permitiu essa inclusão no serviço”.

“Entendemos a capital do Ceará como altamente estratégica para nossa operação e esperamos que a opção do stopover estimule ainda mais o turismo no estado”, destaca Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil.

“Fortaleza é atualmente a capital do Nordeste em que a Latam mais opera voos, conectando a cidade a outros 14 aeroportos no Brasil e no mundo. Hoje operamos mais de 160 voos semanais ligando Fortaleza a Belém, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Maceió, Natal, Recife, São Luís, Salvador, Teresina e Vitória, além do destino internacional Miami”, pontua.

Como solicitar o stopover?

Para solicitar o stopover, é necessário ter um voo operado pela Latam e realizar a emissão através do assistente virtual da companhia no WhatsApp. Esse serviço não está disponível para passagens resgatadas com Pontos Latam Pass.

Caso o stopover seja solicitado após a compra da passagem, as devidas alterações serão feitas de acordo com as regras da tarifa, podendo gerar multas ou diferenças no valor, mesmo que a tarifa original permita o stopover sem custo adicional.