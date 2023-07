Fortaleza no top-3 de destinos mais procurados no 2º semestre; veja ranking

Um levantamento realizado a partir dos dados de buscas por passagens aéreas revela que Fortaleza está entre os destinos preferidos dos turistas brasileiros para o 2º semestre.

+ Fortaleza: quando ir, o que fazer e tudo sobre a capital do Ceará

De acordo com o ranking montado pela plataforma Decolar, a capital cearense aparece no top-3. A lista de destinos é liderada por São Paulo, depois vem o Rio de Janeiro e Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados levam em consideração as buscas de passagens aéreas de turistas de todas as regiões brasileiras.

Ainda segundo a plataforma, houve aumento de 36% na busca por passagens nacionais para viagens no segundo semestre de 2023, quando comparado ao mesmo período de 2019, ou seja antes da pandemia.

Leia Mais Programa 'Voa Brasil', de passagens aéreas a R$ 200, será lançada no fim de agosto

Confira 6 dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas no Dei Valor

Como economizar na compra de passagens aéreas?

O secretário do Turismo de Fortaleza (SetFor), Alexandre Pereira, destaca o que considera os fatores que colocam a Capital com esse resultado. "Fortaleza tem se mantido no topo das buscas para férias e feriados prolongados. Além das praias e do sol o ano inteiro, temos investido em uma diversidade de produtos para atrair outros perfis de turistas — que se encantam com o nosso turismo cultural, turismo náutico, gastronomia, artesanato e muito mais".

PIX vai ter taxa para empresários! Quanto vai custar?

Mais notícias de Economia