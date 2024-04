Aeroporto de Fortaleza divulga recorde de voos internacionais no 1º semestre

Articulista quinzenal do O POVO

No balanço, destaque para a empresa aérea TAP, que faz a rota Fortaleza-Lisboa. Foram 48 mil passageiros no período, num crescimento de 30%

Foram contabilizados mais de 100 mil passageiros, em cerca de 550 pousos e decolagens internacionais na capital cearense. Alta de 50% frente aos números de 2023, com 66.311 passageiros.

A Fraport , administradora do Aeroporto de Fortaleza , divulgou nesta sexta-feira, 5 de abril, recorde no número de voos internacionais no primeiro trimestre de 2024 ante igual período do ano passado.

Esta empresa já soma nove voos semanais para Lisboa. Em seguida vem a Air France com três semanais para Paris. Ainda tem a Latam com três para Miami e a Gol com dois para Buenos Aires e um para Miami.

Voos em Fortaleza

No mercado doméstico, a Fraport divulga ainda que haverá um crescimento significativo da Gol nos voos de Fortaleza para Brasília em abril, com oferta superior em 30%, atingindo 13 voos semanais (mais 3,4 mil passageiros no mês).

Da mesma companhia, detalha ainda alta de 25% na frequência para o Rio de Janeiro, chegando a 20 voos semanais (mais 5,5 mil passageiros por mês).