Preço do litro da gasolina varia de R$ 5,39 a R$ 6,49 no Ceará

Os preços dos combustíveis nos postos de combustível do Ceará mantiveram estabilidade na última semana , entre 16/6 e 22/6, conforme o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) . No caso da gasolina, o valor médio encontrado nas bombas chega a R$ 5,79.

No caso do diesel, o preço mínimo praticado pelos postos de combustível do Ceará foi de R$ 5,71, enquanto o máximo chegou a R$ 6,49. Isso fez com que o valor médio chegasse a R$ 6,01, um pouco menos do que o observado sete dias antes, quando o valor era de R$ 6,03.

Já o valor do etanol encontrado no Ceará variou entre R$ 4,29 e R$ 5,75, o que fez com que o valor médio dessa semana fosse de R$ 4,61, um pouco acima dos R$ 4,59 observados no levantamento passado.