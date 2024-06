Dias: Lula autorizou recurso para que fiscalização de fraudes no Bolsa Família continue

O ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a pasta a dar continuidade nos trabalhos de fiscalização de fraudes em beneficiários do programa Bolsa Família. Segundo ele, o chefe do Executivo garantiu que haverá um aporte de recursos para que os trabalhos da pasta prossigam. A determinação foi dada em meio à pressão sobre a equipe econômica para apresentar resultados na agenda de revisão de gastos.

"O presidente autorizou dar condições para este trabalho de eficiência, qualidade nos gastos, não pagando a quem não tem direito o Bolsa Família, e também prosseguir com o Programa Busca Ativa. Vão garantir uma primeira etapa de recursos para o trabalho prosseguir", afirmou em nota.

Dias se reuniu nesta quarta-feira, 19, com o presidente Lula e ministros para debater sobre o aumento dos mecanismos de controle e combate a fraudes em benefícios. Além do chefe do Executivo e de Dias, participaram os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Gestão, Esther Dweck, do Planejamento, Simone Tebet, e da Previdência Social, Carlos Lupi. Representando a Casa Civil, estava o Secretário Especial de Análise Governamental da pasta, Bruno Moretti.