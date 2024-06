Câmara aprova projeto que garante Bolsa Família a trabalhador contratado por safra

A Câmara aprovou nesta quarta-feira, 19, um projeto de lei que facilita o recebimento de benefício social por trabalhadores contratados por safra. A proposta é uma demanda de setores do agronegócio, principalmente ligados à colheita de café em locais como Espírito Santo e Minas Gerais. A votação foi simbólica e o texto vai agora para análise do Senado.

O projeto exclui do cálculo da renda mensal familiar, usada como base para o acesso a benefícios sociais como o Bolsa Família, os recursos obtidos por trabalhadores que têm contratos formais por safra. Dessa forma, será possível trabalhar em colheitas e fazer parte de programas sociais ao mesmo tempo.

O projeto é de autoria do deputado Zé Vitor (PL-MG), membro da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), e foi relatado no plenário pelo líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG). A proposta ainda permite a inclusão dos contratos por safra em um campo específico no eSocial, para facilitar a comunicação com a gestão do Bolsa Família.