Uma em cada 4 crianças menores de 5 anos sofre de 'pobreza alimentar severa', diz Unicef

Segundo as recomendações da agência da ONU para a infância, as crianças pequenas devem consumir diariamente alimentos de pelo menos cinco dos oito grupos (leite materno, cereais, frutas e verduras ricas em vitamina A, carne ou peixe, ovos, produtos lácteos, leguminosas, outras frutas e verduras).

Um número "impactante" de crianças "sobrevive com uma dieta muito pobre, consumindo produtos de dois ou menos grupos de alimentos", explicou à AFP Harriet Torlesse, uma das autoras do relatório publicado na noite desta quarta-feira (5).

Também exige uma transformação do sistema agroalimentar, culpando as bebidas com alto teor de açúcar e os alimentos ultraprocessados industrializados "comercializados agressivamente para os pais e famílias, e que estão se tornando a norma para alimentar as crianças".

Esses produtos são frequentemente "baratos, mas também muito calóricos, muito salgados e gordurosos. Enchem o estômago e tiram a fome, mas não fornecem as vitaminas e minerais que as crianças precisam", destacou Torlesse.

Os produtos doces ou salgados, aos quais as crianças se acostumam desde muito cedo, e potencialmente para toda a vida, favorecem a obesidade.

