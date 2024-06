Governo conclui 416 unidades do MCMV e anuncia entrega de outras 1,3 mil para setembro

Conclusão de terceiro módulo do Residencial Cidade Jardim I acontece após 12 anos do início das obras e deve beneficiar 1,6 mil pessoas.

Os governos federal e estadual entregaram nesta quinta-feira, 20, em Fortaleza, 416 unidades habitacionais do Residencial Cidade Jardim I, Módulo III, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A obra foi iniciada em 2012 e sofreu com, pelo menos duas paralisações.

Durante a solenidade de entrega simbólica das chaves para beneficiárias do programa, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o governador do Ceará, Elmano Freitas, anunciaram a entrega de mais 1.290 unidades habitacionais para setembro, quando é esperado o retorno do chefe do Executivo nacional ao Estado.

“A gente vai voltar em setembro aqui, porque a gente vai entregar mais 1.300 unidades para o povo de Fortaleza. Quem é do Bolsa Família e do BPC, graças ao presidente Lula, ninguém vai pagar parcela do Minha Casa, Minha Vida”, afirmou o ministro Jader Filho, ao lembrar as novas regras do MCMV anunciadas em setembro do ano passado, que incluem a isenção do pagamento de prestações para famílias que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).