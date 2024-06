Concurso da Codevasf com salários de R$ 9 mil reabre inscrições

As inscrições para o concurso público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) foram reabertas. Remunerações iniciais serão de R$ 9.065,95.

O período das inscrições havia acabado dia 10 junho, porém foram retomadas nesta quarta-feira, 19, e continuarão até dia 9 de julho. Confira novo cronograma mais abaixo.

Ao todo, estão sendo ofertadas 61 vagas. Todas para nível superior, exceto o cargo para a área de tecnologia da informação. Os interessados podem se inscrever no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa custa R$ 90.