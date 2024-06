Concurso TRT Ceará: inscrições começam nesta segunda, dia 17

Começam nesta segunda-feira, dia 17, as inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região do Ceará (TRT CE). Estão sendo ofertadas vagas para os cargos de analista e técnico judiciário em diferentes especialidades. Os salários podem chegar a R$ 16 mil.

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora FCC até o dia 12 de julho. A taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 110.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula podem solicitar a isenção da taxa das 10h do dia 17 até as 23h59min do dia 21 de junho.

As provas estão previstas para o dia 1º de setembro, no período da manhã para técnico e da tarde para analista.

Confira os cargos, especialidades e salários:

Analista Judiciário - Área Judiciária: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal: R$ 16.035,69

Analista Judiciário - Área Administrativa: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Contabilidade: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Biblioteconomia: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Arquivologia: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Serviço Social: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Psicologia: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Comunicação Social: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Odontologia: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Arquitetura: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia Civil: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia Elétrica: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina do Trabalho: R$ 13.994,78

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação: R$ 13.994,78

Técnico Judiciário - Área Administrativa: R$ 8.529,65

Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial: R$ 9.773,56

Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação: R$ 8.529,65

Último concurso TRT no Ceará

O último concurso do TRT CE ocorreu em 2017 com a oferta de uma vaga imediata para a carreira de analista judiciário – área judiciária, além de vagas para formação de cadastro de reserva para os outros cargos, como técnico administrativo, médicos, contadores e profissionais da área de tecnologia da informação.

Colaborou Maria Clara Medeiros/Especial para O POVO

