Concurso TSE/TRE segue com inscrições abertas; veja como fazer

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com inscrições abertas para concurso público até dia 18 de julho. O salário inicial pode chegar a R$ 13.994,78.

Ao todo, são ofertadas 412 vagas para nível superior, com 21 cargos para analista judiciário e técnico judiciário.

Conforme resolução do TSE do ano passado, está prevista a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.