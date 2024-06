Concursos no Ceará: mais de 1,8 mil vagas em editais com inscrições abertas

Mais de 1,8 mil vagas de concurso com inscrições abertas Crédito: © Arte: EBC

Estão abertas as inscrições de oito editais de concurso público com previsão de vagas no Ceará. Dentre certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas mais de 1,8 mil vagas em diferentes áreas de atuação. Os salários podem chegar a R$ 16 mil. Confira abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado TRT Ceará (2 vagas + CR) As inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região do Ceará (TRT CE) abrem nesta segunda-feira, dia 17, e vão até o dia 12 de julho. São ofertadas oportunidades, em diferentes especialidades, para os cargos de analista e técnico judiciário. Salários podem chegar a R$ 16 mil. A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca responsável pelo concurso que contará com duas vagas imediatas para técnico judiciário - área administrativa, as demais oportunidades serão para formação do cadastro reserva.

Confira aqui o edital TSE Unificado (412 vagas)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com inscrições abertas para o seu concurso unificado que oferta 412 vagas. As oportunidades são para diversas especialidades de analista judiciário e de técnico judiciário. O salário é de até R$ 13.994,78. As inscrições seguem até o dia 18 de julho, por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).