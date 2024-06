8 mil vagas de emprego serão ofertadas no Ceará em julho; veja

O Ceará deverá contar com mais de 8 mil novas vagas de emprego, entre temporárias e permanentes, no mês de julho de 2024, segundo estimativas do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) divulgadas nesta quarta-feira, 19. O número representa um crescimento de 10% em relação ao ano anterior.



Por meio do site do IDT, as pessoas interessadas podem consultar as vagas e agendar atendimento em suas 18 unidades.

De acordo com o conteúdo divulgado pelo Governo do Ceará, dentre as ocupações em destaque, que foram mais demandadas nos últimos dois anos, estão: