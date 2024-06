Elmano afirma que famílias afetadas por usina de dessalinização terão 'moradia bem melhor'

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) disse que não haverá a necessidade de desapropriação no entorno do local onde será construída a usina de dessalinização de água marinha (Dessal do Ceará), na Praia do Futuro, mas que as 120 famílias que vivem nas proximidades do empreendimento terão, “uma moradia bem melhor do que elas têm hoje”.

A declaração foi dada durante solenidade de lançamento do Complexo Solar Panati, localizado no município de Jaguaretama (a 240 km de Fortaleza).

“Não é razoável nós termos investimento de bilhões de reais e as pessoas que estão ali do lado, morando em casebres, em condições indignas. Nós temos que dar conta de ter um investimento bilionário e ao mesmo tempo ter a atenção devida e a sensibilidade com as famílias que estão morando ali ao redor”, defendeu o governador.