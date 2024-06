Adão Linhares deixa secretaria de Energia e Telecom do Governo do Estado após seis anos

Adão Linhares deixa a secretaria executiva de Energia e Telecomunicações do Governo do Ceará. Em seis anos de atuação na pasta, o executivo participou da estruturação de projetos econômicos importantes, como os ligados ao hub do hidrogênio verde e também do desenvolvimento da exploração de energia solar e eólica (onshore e offshore).

A confirmação da saída foi feita pelo próprio Adão em postagem no Linkedin pessoal. Agora, ele se dedicará aos seus negócios, como presidente da Energo Engenharia e Consultoria.

Durante sua passagem na secretaria executiva, que é vinculada à Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra), Adão participou de diversos fóruns do setor de energia representando o Ceará, como Grupo de Trabalho de Expansão de Geração e Transmissão e no Grupo de Trabalho do Plano Nacional de Hidrogênio.