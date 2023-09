Hub de hidrogênio verde é aprovado pelo Conselho Ambiental do Ceará

A 309ª reunião do órgão deu o aval para a implementação do projeto no Complexo do Pecém e ainda para o Complexo Solar Fotovoltaico Lagoinha

A implantação do hub de hidrogênio verde no Ceará foi aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema). A votação com o sim teve 20 votos contra 4 e ainda uma abstenção. No bojo, o projeto do Complexo Solar Fotovoltaico Lagoinha foi aprovado com 22 votos a favor e três abstenções.

O aval para a implementação no Complexo do Pecém se deu durante a 309ª reunião ordinária do órgão, que foi realizada na terça-feira, 5 de setembro, no auditório da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

