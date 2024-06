FRV vai investir R$ 27 bilhões em projeto de hidrogênio verde no Ceará

O projeto da FRV no Complexo do Pecém tem investimento previsto de R$ 27 bilhões Crédito: Carlos Gibaja/Divulgação Casa Civil

O projeto de hidrogênio verde da FRV no Ceará prevê investimento de R$ 27 bilhões, além da geração de 1.500 empregos na fase de construção e mais 200 na fase de operação. A empresa é uma das seis que já possuem pré-contrato assinado com o Governo do Estado para se instalar no Complexo do Pecém. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Nesta quarta-feira, dia 12, executivos da FRV apresentaram ao governador Elmano de Freitas (PT) o detalhamento do projeto, chamado de H2 Cumbuco, que tem como foco a produção de amônia verde para exportação com foco nos mercados europeu e asiático. A capacidade estimada de produção é de 2GW em sua totalidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estamos entusiasmados com o potencial deste projeto para fornecer soluções energéticas limpas e competitivas, ao mesmo tempo que apoiamos o desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil”, explicou o diretor de Inovação da FRV, Felipe Hernández.

Entenda o projeto Na primeira etapa do projeto é estimada uma capacidade de 500 MW de eletrolisadores, produzindo 400 mil toneladas de amônia por ano com um investimento de R$ 7 bilhões. Já na segunda fase será acrescentada uma capacidade de 1,5 GW de eletrolisadores, aumentando a produção em 1.200.000 toneladas de amônia para atingir um total de 1.600.000 toneladas por ano. Esta fase exigirá um investimento adicional de R$ 20 bilhões. Manuel Pavon, diretor-geral da FRV América do Sul, reforçou que as características locais tornaram o projeto no Pecém uma prioridade.