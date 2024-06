Varejo comum cearense cresce 9,1%; entenda

O setor de livros, jornais, revistas e papelaria teve a maior baixa no 1º trimestre de 2024 Crédito: JÚLIO CAESAR

O índice de vendas de varejo comum avançou 9,1% no Ceará no primeiro trimestre de 2024, na comparação com igual período do ano anterior. A alta percentual do Estado foi 3,2 pontos percentuais (p.p.) a mais do que a registrada no Brasil, com 5,9%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Manteve o ritmo de vendas do último trimestre de 2023, no qual o crescimento foi de 7,7%, muito acima do que ocorreu no País (1,3%).

Além disso, no Ceará, o volume do varejo comum também subiu 8,8% em março de 2024, no comparativo com o mesmo mês do ano passado. A variação nacional foi de 5,7%. Os dados, que foram divulgados nessa segunda-feira, 17, foram compilados pelo analista de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Alexsandre Lira, que ressalta a tendência de crescimento do setor no Estado. “Com esse desempenho, o setor registrou a 26ª alta mensal consecutiva, desde fevereiro de 2022, revelando uma trajetória mensal persistente de crescimento nas vendas do varejo comum estadual”, comenta Alexsandre.

Já na venda de varejo ampliado, mesmo com um avanço de 6,9% no acumulado dos três primeiros meses de 2024, o aumento foi menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior, que apontou alta de 11,9%. Entretanto, os valores permanecem maiores do que os apresentados nacionalmente no quarto trimestre de 2023 e no primeiro de 2024, que foi 2,3% e 4,6%, respectivamente. No comparativo entre os meses de março de 2023 e 2024, o crescimento no varejo ampliado cearense foi bem menor, de apenas 2,8%. Porém, o resultado foi 4,3 p.p. maior do que o observado no Brasil. De acordo com o analista, essa desaceleração nas vendas do varejo ampliado se deve a queda do consumo em diversos setores. "O fraco desempenho nas vendas do varejo ampliado estadual deve-se a queda nas vendas de Veículos, motocicletas, partes e peças (-11,1%) e Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (-3,8%) no mês de março de 2024 comparada a igual período do ano anterior. Já a queda nas vendas do varejo ampliado nacional é explicada pela retração nas vendas de Material de construção (-9,4%) e de Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (-23,0%) na mesma comparação", ressalta.