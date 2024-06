Shein realiza bazar presencial em Fortaleza com peças a partir de R$ 20

Com mais de 8 mil roupas à venda e com preços a partir de R$ 20, todo o valor será destinado às mulheres que sofrem com câncer de mama

O Shopping RioMar Kennedy irá receber, pela primeira vez em Fortaleza, o Bazar Social Laço Rosa by Shein. Marcado para os dias 20 a 29 de junho, o evento traz mais de 8 mil peças, com preços a partir de R$ 20.

Promovido pelo Laço Rosa, fundação que luta em prol do câncer de mama no Brasil, em parceria com a Shein, varejista global online de moda e lifestyle, todo o valor arrecadado será destinado às entidades que atuam com mulheres que sofrem com o câncer de mama.

O evento será realizado no piso L2 do RioMar Kennedy, próximo à Farmácia Pague Menos, das 11h às 21h, com acesso gratuito, mediante agendamento pela plataforma Sympla.