Ceará tem o quinto maior volume de vendas no varejo do Brasil

O índice do volume de vendas do comércio varejista avançou 8,1% no Ceará em abril de 2024, na comparação com igual mês do ano anterior. A alta do Estado foi a quinta maior do Brasil.

O resultado ficou 5,9 pontos percentuais (p.p.) maior do que o registrado no País, que registrou 2,2%.

O Estado também apresentou alta ano a ano no volume de vendas em todos os segmentos. Com destaque para livros, jornais, revistas e papelaria, com um aumento de 82,1%.