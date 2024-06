Com preço médio de R$ 5,81, Ceará tem quarta gasolina mais barata do Nordeste

A ANP divulga semanalmente a média de preços dos combustíveis. Crédito: Samuel Setubal

O preço médio de revenda da gasolina comum no Ceará é o quarto mais barato da região Nordeste, a R$ 5,81 por litro (L), atrás apenas do Maranhão (R$ 5,68/L), Piauí (R$ 5,70/L) e Pernambuco (R$ 5,78/L). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 9 a 15 de junho, indicam, ainda, que o preço médio da gasolina no Estado é 1,85% mais barato que no Nordeste, com o custo de R$ 5,92/L. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao passo que Fortaleza dispõe de um valor médio 3,71% mais barato que o cobrado na região, a R$ 5,70 por litro. Tanto a capital quanto o Estado detêm preços abaixo da média nacional, cujo montante cobrado por litro é de R$ 5,85.

Veja o preço médio do litro da gasolina no Nordeste Maranhão: R$ 5,68

Piauí: R$ 5,70

Pernambuco: R$ 5,78

Ceará: R$ 5,81

Paraíba: R$ 5,82

Alagoas: R$ 5,93

Bahia: R$ 6,16

Rio Grande do Norte: R$ 6,19

Sergipe: R$ 6,29 Em relação à semana anterior – entre os dias 2 a 8 de junho –, o preço médio do litro da gasolina praticamente não registrou variação, caindo somente 0,17% em Fortaleza – de R$ 5,71 para R$ 5,70 – e 0,34% no Ceará – de R$ R$ 5,83 para R$ 5,81. Já no comparativo mensal, o valor médio do litro da gasolina caiu 2% em Fortaleza, custando R$ 5,82 na semana dos dias 5 a 11 de maio. No Ceará, o recuo foi de 1,19% no mesmo período, cujo preço do litro era de R$ 5,88. Atualmente, Fortaleza está empatada na sétima colocação entre as capitais com valor médio da gasolina mais barato do Brasil; ocupando, também, a quarta colocação no ranking das capitais nordestinas, conforme detalhado a seguir.

Veja o preço médio do litro da gasolina nas capitais São Luís: R$ 5,44

Campo Grande: R$ 5,49

Macapá: R$ 5,61

São Paulo: R$ 5,66

Recife: R$ 5,67

Teresina: R$ 5,69

Cuiabá: R$ 5,70

Fortaleza: R$ 5,70

Rio de Janeiro: R$ 5,70

Porto Alegre: R$ 5,78 A região Norte ocupa a primeira posição a nível nacional entre as regiões com a gasolina mais cara do País, a R$ 6,12 por litro, seguida pelo Sul (R$ 5,95/L), Nordeste (R$ 5,92/L), Centro-Oeste (R$ 5,79/L) e Sudeste (R$ 5,72/L). No Ceará, apenas o município de Caucaia – na Região Metropolitana de Fortaleza – tem custo de gasolina mais barato do que a capital, a R$ 5,69 por litro de revenda. Já Itapipoca ficou com o montante mais caro na última semana, com R$ 6,43 por litro. Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará Caucaia: R$ 5,69

Fortaleza: R$ 5,70

Crateús: R$ 5,81

Maracanaú: R$ 5,87

Canindé: R$ 5,93

Quixadá: R$ 6,02

Icó: R$ 6,04

Juazeiro do Norte: R$ 6,08

Sobral: R$ 6,15

Limoeiro do Norte: R$ 6,16

Iguatu: R$ 6,17

Crato: R$ 6,29

Itapipoca: R$ 6,43 Foram pesquisados 140 postos de combustíveis em 13 dos 184 municípios do Estado, com um preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum de R$ 5,47 em Fortaleza e máximo de R$ 6,49 em Itapipoca. O coeficiente de variação foi de 0,045. Óleo Diesel e S10 Com R$ 6,03 por litro, o Ceará teve o segundo preço médio do diesel mais caro do Nordeste na semana de 9 a 15 de junho. O diesel S10 ficou em R$ 5,83/L, conforme a ANP. O litro no Brasil foi de R$ 5,86 para o diesel e R$ 5,92 para o S10. Em Fortaleza, o diesel S10 em R$ 5,80/L, enquanto o valor do diesel não foi divulgado. Etanol Hidratado O preço médio de revenda do etanol hidratado no Ceará foi de R$ 4,59 por litro na semana de 9 a 15 de junho, pesquisada pela ANP.