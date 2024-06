93,6% das empresas ativas no Brasil são MPEs; veja

As MPEs geraram 588.133 empregos no acumulado até maio Crédito: Divulgação/ Nubank

As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) são maioria no território Brasileiro. Segundo levantamento realizado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), o país conta com 21.943.590 empresas ativas. Desse total, 93,6% são MPEs. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Grande parcela das MPEs se concentram nas regiões Norte e Nordeste do País, que entre os empreendimentos atuantes, possuem a maior concentração média de negócios desses portes. Entre os estados com as maiores concentrações estão:

Paraíba: 95,76%



Rondônia: 95,76%



Bahia: 95,35% Em relação às áreas de atuação, as cinco mais frequentes são: comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (5%); cabeleireiros, manicure e pedicure (4%); promoção de vendas (3%), obras de alvenaria (2,7%) e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (2,3%). Leia mais Ceará tem o quinto maior volume de vendas no varejo do Brasil Sobre o assunto Ceará tem o quinto maior volume de vendas no varejo do Brasil Já o faturamento anual das MPEs precisa ser de até R$ 360 mil, para micro, e R$ 4,8 milhões, para pequena.

Os empreendimentos desses segmentos, no acumulado do ano até maio, já geraram 588.133 empregos, valor que representa 61,3% do total de 958.425 contratações. Só no mês de abril foram realizadas 155.725 admissões para cargos em MPEs. Contribuição 224% maior do que a realizada pelas empresas de médio e grande porte (69.494). Demanda de crédito e Score PJ A demanda por crédito avançou 15,3% em abril na comparação com o mesmo mês do ano passado. No primeiro quadrimestre de 2024 a alta foi de 3%. A oferta de crédito também apresentou crescimento em abril, com um acréscimo de 5,5%. Entretanto, apenas 13,4% das MPEs possuem Score de Pessoa Física (PJ) considerado bom (acima de 600). O Score PJ é uma ferramenta de análise de crédito voltada para pessoas jurídicas que avalia o risco de uma empresa se tornar inadimplente em um horizonte de até 6 meses. O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, explica que o Score PJ é um dos maiores desafios enfrentados pelas MPEs, pois dificultam o acesso ao crédito, ou tornam as condições de empréstimos piores, com juros maiores ou tempos de parcelamento mais curtos.