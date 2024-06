Ceará é o 11º estado que mais aderiu ao Desenrola Pequenos Negócios

Desenrola Pequenos Negócios já recuperou R$ 39,1 milhões em crédito no Ceará Crédito: FERNANDA BARROS

Mais de 1,2 mil contratos foram renegociados no programa Desenrola Pequenos Negócios no Ceará, movimentando R$ 39.133.878 até o dia 12 de junho. É o 11º estado que mais renegociou dívidas, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, dia 19, pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A medida beneficiou 1.032 empreendedores no Estado. No Brasil, cerca de 30,6 mil clientes foram beneficiados pela iniciativa e já renegociaram 39 mil contratos, resultando na recuperação de R$ 1,3 bilhão até 12 de junho. O programa conta com a participação de sete bancos, que representam 73% do total da carteira de crédito de micro e pequenas empresas nacionais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi e Mercantil do Brasil.

De acordo com a entidade, São Paulo lidera a maioria dos clientes, contratos e volume financeiro renegociado. São 9.489 clientes (31% do total), 11.657 contratos (30% do total) e R$ 353,67 milhões em volume negociado (28% do total). Em seguida, aparece o Rio de Janeiro que responde por 2.545 clientes (8%), 3.511 contratos (9%) e R$ 99,02 milhões em volume (8%) e depois Minas Gerais, com 2.473 clientes (8%), 3.151 contratos (8%) e R$ 100,42 milhões em volume. No Nordeste, quem concentra o maior volume de negociações é a Bahia, com R$ 81,6 milhões, fruto do acordo feito com 1.762 clientes em 2,1 mil contratos. À frente do Ceará, está também Pernambuco com R$ 40,3 milhões negociados em 1,3 mil contratos de 991 empreendedores.