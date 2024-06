Concurso EPE: Inscrições abrem nesta quarta; salários até R$ 13,8 mil

Provas ocorrerão no dia 1º de setembro Crédito: Samuel Setubal

As inscrições para o concurso da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) irão abrir nesta quarta-feira, 12, a partir das 16h. Ao todo, serão ofertadas 90 vagas imediatas, além do cadastro reserva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades disponíveis são para: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Advogado (4)

Analista de Pesquisa Energética (21)

Analista de Gestão Corporativa (35)

Os salários serão de R$ 13.819,45. Os interessados devem se inscrever até as 16h do dia 11 de julho no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor da taxa é R$ 120.