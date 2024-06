Permanência é um dos maiores desafios para a população LGBT+ no mercado de trabalho

Seminário realizado no MPCE Crédito: Kleber A. Gonçalves/SECOM MPCE

Com dificuldades para entrar no mercado de trabalho, a população LGBTQIAPN+ enxerga que a permanência é um dos maiores desafios. O assunto foi tratado durante o seminário de empregabilidade e empreendedorismo, promovido pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). De acordo com Silvinha Cavalleire, presidenta Nacional da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (UNALGBT), quem consegue algum emprego, enfrenta, na maioria dos casos, homofobia e transfobia de forma sútil ou velada. Contudo, reforça que a questão da empregabilidade e do empreendedorismo é uma das maneiras de ter autonomia para defender as suas identidades e orientações sexuais.

"Sem trabalho e renda, não temos voz. Precisamos desse poder aquisitivo que apenas um emprego ou trabalho podem garantir, além de políticas de cuidado por parte das empresas para que possamos permanecer nelas." Além disso, ela explica que a política de cotas são estratégias para abrir possibilidades, mas não devem ser a única forma de garantir acesso à empregabilidade, especialmente para pessoas travestis e transexuais. "É fundamental para demonstrar que a convivência entre pessoas cis e trans é possível e deve ser expandida. No entanto, precisa ser amplamente trabalhada para garantir os direitos dessas pessoas. Caso contrário, serão estratégias falhas que não atingirão o sucesso esperado de abrir caminhos para a contratação natural baseada em capacidades e competências, independentemente da identidade de gênero."

Outro ponto levantado por Silvinha Cavalleire é a educação. "Sem uma educação de qualidade, não vamos conseguir disputar as melhores vagas no mercado de trabalho. Sempre vão nos empurrar para os empregos mais subalternos, aqueles que exigem maior esforço físico ou são menos visíveis." O cenário alarmante é retratado nos dados divulgados pelo Observatório sobre Empregabilidade LGBT, pois revela que 35% dos respondentes já sofreram discriminação devido à orientação sexual no mercado de trabalho, e apenas 8% das posições de liderança nas empresas são ocupadas por pessoas LGBT+. Ademais, 45% dos funcionários LGBTQIA+ relataram ter sofrido algum tipo de discriminação devido à orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho, enquanto 33% das empresas afirmaram que não contratariam pessoas LGBT+ para cargos de chefia.

"A dignidade das pessoas LGBTQIA+ no mercado de trabalho exige mais do que o acolhimento pelas empresas. É necessário implementar políticas de cuidado, como o uso correto dos pronomes, a aceitação dos trejeitos e a inclusão plena dessas pessoas no ambiente de trabalho", finaliza Silvinha Cavalleire. Nesse sentido, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Haley de Carvalho Filho, afirmou que o MPCE vai criar um núcleo para abordar essa questão da inclusão dentro da instituição, analisando as práticas internas. "Quantas pessoas da comunidade LGBTQIA+ estamos empregando? O que estamos exigindo em nossos serviços terceirizados em termos de empregabilidade dessa comunidade? Este questionamento nos fez ver a importância de termos políticas de inclusão nos contratos de terceirização, para incluir pessoas que estão fora ou têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho."