Ceará é o terceiro estado com maior crescimento industrial do Brasil

A produção industrial no Ceará registrou um aumento de 7,6% no primeiro quadrimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior, sendo o terceiro estado com melhor resultado do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Norte (24,4%) e de Goiás (11,3%).

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta sexta-feira, dia 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E mostram que no acumulado do ano, a atividade industrial cearense ficou 4,1 pontos percentuais (p.p.) acima do índice registrado nacionalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na comparação com abril de 2023, o indicador cearense teve um crescimento de 12,3%, enquanto o do Brasil foi de 8,4%. Já em relação ao mês de março de 2024 houve um acréscimo de 3,9% na indústria, também acima do apresentado no País de -0,5%, na série com ajuste sazonal.