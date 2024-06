Fábrica de lingerie amplia operações para Itapipoca e abre 600 novos empregos

A DelRio, uma das principais fornecedoras de lingerie das grandes redes varejistas do país, vai inaugurar nesta sexta-feira, dia 14, uma nova fábrica em Itapipoca, município a 139,9 km de Fortaleza. Com a expansão, a meta é ampliar a capacidade de produção da empresa para 70 milhões de peças por ano e alcançar a marca de 90 milhões de peças anuais em 2025.

As novas contratações vão se somar aos mais de quatro mil colaboradores que a marca possui no País. Deste contingente, 96% são treinados na empresa e cerca de 92% são mulheres.



Com 50 anos no mercado, e um amplo complexo Industrial no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, a DelRio possui atualmente unidades de produção próprias que cuidam de todas as etapas da produção: tinturaria, produção de elásticos, fios especiais, corte, costura, tecidos e estamparia digital.