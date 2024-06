Ceará tem R$ 2,4 bilhões de superávit primário no 1º quadrimestre

Jornalista no OPOVO

Relatório de transparência e prestação de contas da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) foi apresentado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Na ocasião, o titular da Sefaz, Fabrízio Gomes , destacou que o resultado superavitário diz respeito ao crescimento significativo das receitas correntes, "evidenciando a capacidade do Estado do Ceará de se ajustar às novas demandas arrecadatórias e combater a sonegação, além de se readaptar a essa nova realidade”.

Os números foram apresentados durante reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O Ceará apresentou um resultado primário superavitário de R$ 2,4 bilhões nos primeiros quatro meses de 2024 . Os dados fazem parte do Relatório de transparência e prestação de contas da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

O secretário da Fazenda também pontuou o cumprimento dos indicadores fiscais e a trajetória positiva das contas estaduais.

Conforme Fabrízio, no que se refere aos investimentos realizados ao longo do quadrimestre, 64% deles foram empenhados com recursos próprios.

“O Estado tem, há muitos anos, uma sustentabilidade e equilíbrio, que é o que vem permitindo os investimentos públicos com a qualidade necessária para que chegue à população”.