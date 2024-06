Banco do Brasil desembolsa R$ 110,2 mi a produtores rurais do RS em 2 semanas

O Banco do Brasil desembolsou R$ 110,2 milhões em crédito emergencial para produtores rurais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O montante, concedido ao longo de duas semanas, tem condições especiais, com subvenção e recursos equalizados para reduzir os encargos financeiros aos tomadores.

Até aqui, foram R$ 81,3 milhões através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 28,7 milhões pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Os primeiros contratos foram assinados no último dia 28.

São R$ 1,9 bilhão disponíveis, através do Pronaf Investimento (Mais Alimentos) e do Pronaf Bioeconomia, além do Pronamp Investimento. Podem contrair empréstimos com condições especiais agricultores familiares enquadrados no Pronaf e os médios produtores do Pronamp, PF e PJ, que sofreram perdas ou danos de pelo menos 30% do valor da estrutura produtiva.