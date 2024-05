10 dicas para conquistar um emprego e decolar sua vida profissional no Ceará

1.

Os concursos públicos são uma grande oportunidade profissional para milhares de brasileiros, e além disso, garantem para a Administração Pública que sejam selecionados os melhores candidatos, os mais preparados para atender às necessidades da população. No Ceará, o Governo lançou o portal de concursos públicos do Governo do Ceará onde é possível acessar tudo sobre os editais abertos. a iniciativa, desenvolvida e mantida pela secretaria do planejamento e gestão, por meio da Secretaria Executiva de Gestão e Governo Digital, oferece aos candidatos, todas as informações sobre os concursos autorizados. acesse: concursos.seplag.ce.gov.br/. 2.

Você sabia que o Governo do Ceará tem 20 concursos abertos e 11 autorizados? Todas essas informações estão reunidas em um só lugar, no portal de concursos públicos do Governo do Ceará que pode ser acessado a partir do site da Seplag, na opção do menu superior "concursos". O acesso também pode ser realizado digitando no navegador da internet o endereço do portal: concursos.seplag.ce.gov.br. ao clicar em cima do concurso desejado, o cidadão tem acesso a todas as informações dos certames.

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (a Seplag-ce) está com inscrições abertas para o concurso público que vai selecionar 52 servidores. Todas as oportunidades são para quem possui nível superior completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários podem chegar a 17 mil reais, a depender da titulação. esse é um concurso histórico já que há 18 anos a Seplag não realiza nenhum certame. As inscrições vão até dia 27 de maio. Mais informações acesse: concursos.seplag.ce.gov.br.

4.

Se você está procurando emprego, o sistema público de emprego, o IDT Sine, pode te ajudar. O IDT Sine tem uma rede de atendimento completa distribuída em todo o Ceará. São 18 unidades próprias e 14 conveniadas que reúnem as vagas que estão abertas. O IDT faz diariamente o trabalho de captação de vagas junto ao setor de RH das empresas para mapear as oportunidades. Só em 2023 foram mais de 80 mil vagas ofertadas ao trabalhador. E foram mais de 50 mil pessoas inseridas no mercado. Um total de 67% de aproveitamento das oportunidades. Para saber mais sobre vagas acesse: idt.org.br 5.

Quando o trabalhador está procurando emprego e vai até algum posto de atendimento do IDT Sine ele recebe orientação completa para encontrar a vaga ideal para o seu perfil. O atendimento começa com a identificação das competências daquele profissional. Além disso, o trabalhador também tem acesso a orientações sobre como elaborar um currículo, como se preparar para uma entrevista de emprego, entre outras. Para ter acesso aos serviços do IDT Sine é preciso agendar via site: idt.org.br. Outros canais para se comunicar com o IDT Sine são o chat do site, telegram, whatsapp e o telefone 0800.591.0363. 6.

Alô, juventude! Essa dica é pra você que está procurando o primeiro emprego. Durante todo o ano, o IDT Sine disponibiliza oficinas de orientação para o mercado do trabalho. São diferentes capacitações nas 18 unidades da rede de atendimento. As oficinas têm quatro horas de duração e se dividem entre os temas: mercado de trabalho; perfil solicitado pelas empresas; como enfrentar uma entrevista de emprego; postura profissional; marketing pessoal e dicas para a elaboração do currículo. As oficinas são gratuitas e as inscrições devem ser realizadas em alguma unidade de atendimento do IDT Sine. Acesse o site e encontre o endereço mais próximo de você: idt.org.br

7.

Se você é um autônomo, pode procurar as unidades do IDT Sine e fazer o seu cadastro. Para entrar no banco de dados do IDT é realizado um processo seletivo que inclui entrevista e palestra com foco em temas como qualidade nos serviços e postura profissional. Em 2023, os profissionais cadastrados no IDT realizaram 18.274 serviços. As categorias principais são faxina, serviços gerais, lavar e passar roupas, além dos serviços de bombeiro hidráulico e pedreiro. Mas se você está interessado em contratar os serviços de profissionais autônomos pode entrar em contato com o IDT através do 2180-6210 ou pelo número 0800 591.0363. 8.

Adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos que estejam frequentando e matriculados na escola têm uma boa oportunidade de se capacitar para se tornar um empreendedor de sucesso. O IDT desenvolve o projeto aprendiz empreendedor, voltado à preparação e inserção dos jovens para o mercado de trabalho. O objetivo é construir através do protagonismo juvenil um indivíduo crítico e empreendedor pautado em valores como respeito, cooperação e ética. Toda a formação é gratuita. Para saber mais envie um e-mail para: [email protected] ou acesse os canais de atendimento do IDT. 9.

Você sabia que a Universidade do Trabalho Digital – UTD oferece formação gratuita na área de tecnologia da informação e comunicação? A UTD é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) que desenvolve as atividades em parceria com o Centec. Os cursos vão desde uma formação básica até níveis mais avançados. Quando estiver no período de abertura de vagas, basta acessar o link eventos.sct.ce.gov.br/inscricoes e clicar em nova inscrição. 10.

Os desafios enfrentados pelo público com deficiência para o acesso ao trabalho formal são muitos, por isso, o IDT Sine há mais de 30 anos surgiu com a proposta de ser uma ponte entre as empresas e os profissionais com deficiência. Em 2023, o IDT intermediou a colocação de 1.703 trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho. Em 2024, até o mês de março foram 250 colocados. O IDT também realiza o projeto de qualificação social e profissional para pessoas com deficiência. Os cursos são de assistente administrativo, operador de caixa, teleoperador, estoquista e auxiliar de limpeza.