Petrobras prevê perfurar novos poços do pré-sal em 2025 para garantir futuro da bacia de Campos

A Petrobras se prepara para explorar, no ano que vem, novos poços do pré-sal que poderão ser "o futuro da bacia de Campos", disse no Macaé Energy 2024 o gerente-geral da Unidade de Negócios da Petrobras na bacia de Campos (UN-BC), Alex Murteira Celem. Segundo ele, a exploração se junta aos investimentos na revitalização dos campos maduros e no descomissionamento de antigas plataformas na região.

O evento, que termina nesta quinta, é realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Sebrae RJ e Prefeitura de Macaé. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também vice-presidente do Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Firjan, participou do evento por videoconferência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A região Norte Fluminense sempre teve uma enorme relevância para o setor de óleo e gás e a nossa cadeia de fornecedores, sediando parte significativa da nossa produção e logística. Tenho certeza de que este evento representa um marco da retomada de Macaé e de toda a região, tornando-se um centro de discussões sobre o nosso setor e consolidando a cidade como um hub de negócios para o mercado", disse Magda.