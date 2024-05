Com foco em IA e games para pequenos negócios, Movimento Empreender leva evento gratuito à Sobral

Evento gratuito acontece em Sobral Crédito: Darlene Alderson/ Pexels

O mundo está mudando e se você quer que a sua empresa acompanhe e garanta um lugar na competitividade, precisa estar por dentro das principais tendências que estão moldando o futuro dos negócios. Inteligência Artificial (IA) e gamificação já fazem parte da realidade das grandes empresas, mas podem também mudar a maneira como o seu pequeno negócio, comunica, se relaciona, vende e inova! Por isso, no dia 15/05, o Movimento Empreender vai levar até Sobral o Seminário Inovação, Gamificação e Inteligência Artificial para os pequenos negócios. A ideia é introduzir os empreendedores neste universo para que apliquem, na prática e de forma descomplicada, as principais ferramentas de tecnologias emergentes que estão moldando o futuro dos negócios. O evento acontece das 13h às 17h com palestras e oficina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com um estudo recente realizado pela Edelman Comunicação a pedido da Microsoft, 74% das micro, pequenas e médias empresas, de diferentes segmentos econômicos do Brasil, usam Inteligência Artificial, consagrando a ferramenta como tendência também no segmento. Já quando o assunto são os games, o mercado também é promissor: é a indústria que já fatura mais mundialmente do que mercados de cinema e de música somados desde 2018. E o Brasil deve se estabelecer como um dos maiores consumidores de jogos do mundo em 2024, de acordo com relatório da empresa de consultoria NewZoo, uma das principais do ramo globalmente. Ou seja, ainda tem muito a se explorar nesse mercado, inclusive, quando o assunto são os pequenos negócios.

E esses dois importantes universos vão se encontrar no seminário do Movimento Empreender. Para compor o evento, dois especialistas na temática inovação. W Gabriel vai explorar o papel transformador da IA na realidade dos pequenos negócios. “Os participantes aprenderão sobre as ferramentas básicas de IA acessíveis para pequenos negócios e como começar a implementá-las, com exemplos reais e dicas práticas para tirar o máximo proveito dessa tecnologia revolucionária”, afirma Gabriel. Já Daniel Goularte traz toda a sua expertise na indústria de jogos para ampliar o conhecimento do público na área com a palestra “Introdução ao conhecimento em games”. O professor também irá ministrar uma oficina sobre como operar um pequeno negócio com foco em jogos. O evento presencial acontece no dia 15/05, no Instituto Cearense de Tecnologia Empreendedorismo e Liderança (ICETEL), das 13h às 17h. O evento é gratuito. Clique aqui para se inscrever. Palestrantes:

W Gabriel é consultor Empresarial, professor, mestre em administração, especialista em tecnologias digitais, Omnichannel e em Neuroeducação.

Daniel Goularte é especialista em design, mestre em computação para games e CEO do Instituto Bojogá de Inovação em Jogos Programação:

13h - Credenciamento

13h45 – Cerimônia de abertura

14h – Palestra "Inteligência Artificial" com W gabriel

15h – Introdução ao Conhecimento em Games com Daniel Goularte

16h – Coffee-Break

16h20 - Oficina: Operação de um pequeno de negócio com foco em games com Daniel Gularte

17h – Encerramento

Serviço:

Seminário Inovação, Gamificação e Inteligência Artificial para os pequenos negócios

Local: ICETEL – Instituto Cearense de Tecnologia Empreendedorismo e Liderança: Rua do Atacado, 701 Cidade Gerardo Cristino de Menezes/ Sobral, CE

Hora: 13h às 17h Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/seminario-inovacao-gamificacao-e-inteligencia-artificial-para-os-pequenos-negocios/2429487?referrer=movimentoempreender.com

Quer entender melhor sobre tecnologias emergentes e o que elas podem fazer pelo seu micro ou pequeno negócio?

Basta se inscrever no curso “Tecnologias Emergentes: as ferramentas que estão revolucionando a gestão dos pequenos negócios”. O curso traz toda a expertise de especialistas na área pra te ensinar, na prática, a utilizar importantes ferramentas que irão mudar a forma que sua empresa comunica, se relaciona e vende! 100% online e gratuito, o curso explora as últimas inovações e tendências que estão moldando o futuro da tecnologia com foco nos micro e pequenos negócios. O mundo está mudando e o seu negócio não pode ficar para trás. Clica aqui para se inscrever.