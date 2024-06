Marco do hidrogênio verde tem previsão de ser votado na quarta-feira, diz Elmano

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) disse que o marco regulatório do hidrogênio verde (H2V) deve ser votado na próxima quarta-feira, 12. A declaração foi dada durante coletiva realizada antes da primeira reunião com o secretariado, após a troca de dez postos no Executivo estadual.

A matéria já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados em novembro do ano passado e é considerada essencial para que sejam firmados contratos de produção em escala industrial do combustível no Estado e no País, de um modo geral. O Ceará tem seis pré-contratos e 36 memorandos de entendimento assinados no sentido de produzir H2V em uma área destinada para essa cadeia produtiva que fica no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

“A informação que eu tenho, no que diz respeito ao hidrogênio verde, é a de que quarta-feira (dia 11) deve ser votado o marco regulatório no Senado Federal. Nós estamos falando de investimentos do governo federal em subsídios, da ordem de R$ 19 bilhões, o que nós consideramos muito razoável”, afirmou Elmano, destacando também a articulação feita pelo senador Cid Gomes (PSB-CE), que preside a comissão especial instalada naquela Casa Legislativa para tratar do tema.