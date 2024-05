Fortaleza tem o pior desempenho hoteleiro entre 10 capitais pesquisadas

Os dados são da pesquisa realizada pela HotelInvest em parceria com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), que analisa o desempenho de 214 hotéis localizados em 10 capitais brasileiras:

Fortaleza apresentou o pior resultado dentre as 10 capitais analisadas na 18ª edição do Panorama da Hotelaria Brasileira, que analisa o desempenho financeiro e também a média de ocupação dos estabelecimentos.

São Paulo



Rio de Janeiro



Curitiba



Belo Horizonte



Brasília



Salvador



Porto Alegre



Recife



Fortaleza



Manaus

A ocupação média da Cidade também sofreu prejuízos, diminuindo 5% em relação a 2022. A única área que apresentou acréscimo foi a diária média (4%).

De acordo com o relatório, esse resultado se dá por causa do impacto do aumento do preço das passagens, que afeta diretamente o turismo dentro da Capital.

“Dentre as cidades analisadas, Fortaleza apresentou a pior performance, muito por conta das tarifas dos hotéis, que não conseguem obter incrementos mais expressivos por causa do aéreo, que compõem os pacotes de férias junto à hotelaria”, aponta o levantamento.